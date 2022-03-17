﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,2 düştü

Perşembe, 17 Mart 2022 11:33:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Şubat ayında Brezilyalı madenci Vale'nin demir cevheri ihracatı bir önceki aya kıyasla %7,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %20,9 düşerek 14,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Vale’nin demir cevheri ihracatı yıllık bazda %25,2 düşüşle 30,52 milyon mt oldu.

Bununla birlikte Şubat ayında Vale'nin iç piyasada demir cevheri satışları aylık %8,9 ve yıllık %25,2 artışla 1,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk iki ayında ise söz konusu satışlar yıllık %17,9 artışla 3,28 milyon mt’a ulaştı.


Etiketler: hammaddeler  demir cevheri  ith/ihr istatistikleri  Brezilya  Güney Amerika  Vale  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

11 Mar

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Şubat ayında %17,8 düştü
07 Mar

Kolombiya’nın demir çelik ihracat hacmi Ocak ayında %50,2 arttı
25 Şub

Japonya’nın hurda ihracatı Ocak’ta %39,6 düştü
23 Şub

Rio Tinto’nun net kârı ve satış gelirleri artan fiyatlar sayesinde 2021’de yükseldi
17 Şub

Hedland limanından yapılan demir cevheri ihracatı Ocak ayında %5,6 düştü