Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Şubat döneminde %25,2 düştü

Perşembe, 17 Mart 2022 11:33:41 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Şubat ayında Brezilyalı madenci Vale'nin demir cevheri ihracatı bir önceki aya kıyasla %7,8 ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %20,9 düşerek 14,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde Vale’nin demir cevheri ihracatı yıllık bazda %25,2 düşüşle 30,52 milyon mt oldu.

Bununla birlikte Şubat ayında Vale'nin iç piyasada demir cevheri satışları aylık %8,9 ve yıllık %25,2 artışla 1,71 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk iki ayında ise söz konusu satışlar yıllık %17,9 artışla 3,28 milyon mt’a ulaştı.