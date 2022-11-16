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Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Eylül döneminde %17 azaldı

Çarşamba, 16 Kasım 2022 09:41:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bu yılın Eylül ayında aylık %6,1 ve yıllık %14,6 düşerek 22,52 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk dokuz ayında üreticinin demir cevheri ihracatı yıllık %17 düşüşle 169,66 milyon mt oldu.

Bununla birlikte Eylül ayında Vale’nin iç piyasaya yaptığı demir cevheri satışları aylık %99,3 ve yıllık %130,3 artışla 3,78 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise söz konusu satışlar yıllık %44,5 artışla 19,19 milyon mt’a ulaştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri Vale 

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