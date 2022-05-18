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Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Mart döneminde %23,1 düştü

Çarşamba, 18 Mayıs 2022 11:55:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, bu yılın Mart ayında Brezilyalı madenci Vale'nin demir cevheri ihracatı bir önceki aya kıyasla %5,2 artış ve geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %18,5 düşerek 15,41 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde Vale’nin demir cevheri ihracatı yıllık bazda %23,1 düşüşle 45,93 milyon mt oldu.

Bununla birlikte Mart ayında Vale'nin iç piyasada demir cevheri satışları aylık %22,7 ve yıllık %34,3 artışla 2,10 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk üç ayında ise söz konusu satışlar yıllık %23,8 artışla 5,38 milyon mt’a ulaştı.


Etiketler: demir cevheri hammaddeler Brezilya Güney Amerika ith/ihr istatistikleri Vale 

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