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Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %17,3 azaldı

Perşembe, 13 Ekim 2022 15:06:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bu yılın Ağustos ayında bir önceki aya kıyasla %7,8 artarak ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,6 düşerek 23,99 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk sekiz ayında üreticinin demir cevheri ihracatı yıllık %17,3 düşüşle 147,14 milyon mt oldu.

Bununla birlikte Ağustos ayında Vale’nin iç piyasaya yaptığı demir cevheri satışları aylık %2 ve yıllık %19,6 artışla 1,89 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk sekiz ayında ise söz konusu satışlar yıllık %71,2 artışla 15,41 milyon mt’a ulaştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri Vale 

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