Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Kasım döneminde %17,6 azaldı

Pazartesi, 26 Aralık 2022 10:53:24 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bu yılın Kasım ayında aylık %8,2 ve yıllık %25,9 düşerek 19,32 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk 11 ayında üreticinin demir cevheri ihracatı yıllık %17,6 düşüşle 210,03 milyon mt oldu.

Bununla birlikte Kasım ayında Vale’nin iç piyasaya yaptığı demir cevheri satışları aylık %7,6 ve yıllık %23,9 artışla 2,07 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise söz konusu satışlar yıllık %40,4 artışla 23,19 milyon mt’a ulaştı.