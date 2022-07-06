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Vale’nin demir cevheri ihracatı Ocak-Mayıs döneminde %20,4 düştü

Çarşamba, 06 Temmuz 2022 11:51:54 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Brezilyalı madenci Vale'nin demir cevheri ihracatı bu yılın Mayıs ayında bir önceki aya kıyasla %10,2 artarak ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,3 düşerek 18,48 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde üreticinin demir cevheri ihracatı yıllık %20,4 düşüşle 81 milyon mt oldu.

Bununla birlikte Mayıs ayında Vale'nin iç piyasaya yaptığı demir cevheri satışları aylık %0,9 düşüşle ve yıllık %88,8 artışla 2,05 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk beş ayında ise söz konusu satışlar yıllık %36,4 artışla 9,50 milyon mt’a ulaştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri Vale 

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