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Vale Çin dışına yaptığı demir cevheri satışlarını artırmayı planlıyor

Çarşamba, 28 Şubat 2024 08:31:09 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Vale’nin 2023 yılı mali sonuçlarına ilişkin düzenlenen bir toplantıda, şirketin demir cevheri biriminin Başkan Yardımcısı Marcelo Spinelli, Vale’nin Çin dışındaki bölgelere yapılan demir cevheri satışlarını artırmayı planladığını açıkladı.

Japonya, Avrupa, Hindistan ve Güneydoğu Asya piyasalarının hedeflendiğini belirten Spinelli, demir cevheri piyasasının artan talep ve zayıflayan arz nedeniyle sıkışık durumda olduğunu, Avustralya’dan gelen tekliflerin yatay seyredip Hindistan’ın iç piyasaya yoğunlaştığını ve arz artışı için tek alternatifin Brezilya olduğunu belirtti.

Brezilya 2023 yılında pelet hariç olmak üzere toplam 353,13 milyon mt demir cevheri ihraç ederken bu tonajın 259,38 milyon mt’u Çin’e sevk edildi. Aynı yıl 25 milyon mt seviyesinde kaydedilen pelet ihracatının ise 680.000 mt’u Çin’e yapıldı.

Spinelli, Orta Doğu ve ABD’den gelen talep güçlendiği için pelet satışlarında kâr marjının artmasının ve Japonya ile Avrupa’daki talebin güçlenmesinin beklendiğini ifade etti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika İth/ihr İstatistikleri Vale 

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