Vale’nin demir cevheri ihracatı ilk yarıda %19,6 azaldı

Cuma, 30 Eylül 2022 11:13:08 (GMT+3) | İstanbul

Brezilya Ulusal Demir ve Baz Metal Sanayi Birliği (Sinferbase) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri ihracatı bu yılın Haziran ayında bir önceki aya kıyasla %7,7 artarak ve geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %16,4 düşerek 19,89 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında üreticinin demir cevheri ihracatı yıllık %19,6 düşüşle 100,89 milyon mt oldu.

Bununla birlikte Haziran ayında Vale’nin iç piyasaya yaptığı demir cevheri satışları aylık %1,3 ve yıllık %50,1 artışla 2,08 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk altı ayında ise söz konusu satışlar yıllık %38,7 artışla 11,58 milyon mt’a ulaştı.