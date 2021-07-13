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Vale Mariana faciası için yüklü miktarda tazminat ödemeyi kabul edebilir

Salı, 13 Temmuz 2021 11:50:44 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Yerel basında yer alan haberlere göre, Brezilyalı madenci ve çelik üreticisi Vale, BHP Billiton ve Samarco, Mariana faciası için Brumadinho faciasına kıyasla yüklü miktarda tazminat ödeme konusunda anlaşma sağlayabilir.

Minas Gerais eyaleti savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Vale, BHP Billiton ve Samarco şirketlerinin, Espirito Santo ve Minas Gerais eyaletleri savcılığıyla birlikte Brezilya Başsavcılığının dahil olduğu anlaşmanın 120 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. 120 günlük süre, 22 Haziran tarihi itibarıyla başlamıştı.

Vale bu yılın Şubat ayında, Brumadinho faciasına yönelik 37,68 milyar BRL’lik (7,2 milyar $) bir anlaşma sağlamıştı. 7 milyar dolarlık anlaşma, faciadan etkilenen toplulukların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılacak sosyoekonomik ve sosyo çevresel projeler ile facia sonrasında yerel halkın ihtiyaçlarına yönelik ödemeleri kapsıyordu.

Minas Gerais eyaleti, anlaşmaya dahil tarafların tazminat tutarı üzerinde henüz herhangi bir anlaşmaya varmadığını ifade etti.


Etiketler: BHP  Brezilya  madencilik  Vale  Güney Amerika  |  benzer haberler »


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