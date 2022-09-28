Samarco hissedarlarının varlıklarının dondurulması talep edildi

Çarşamba, 28 Eylül 2022 09:25:28 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Espirito Santo eyaleti hükümeti, pelet üreticisi Samarco’nun hissedarları Vale ile BHP’nin 10,34 milyar BRL (1,93 milyar $) değerindeki varlıklarının dondurulması istemiyle dava açtı.

Söz konusu dava Samarco’nun 2015 yılında çökerek 19 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan ve Minas Gerais ile Espirito Santo eyaletlerinde büyük çaplı bir çevre felaketine neden olan Mariana atık barajı felaketi kapsamında açıldı.

Eyalet hükümeti, Samarco’nun adli süreç içerisinde bulunmasına ve kaynaklarına erişim sağlayamamasına bağlı olarak şirket hissedarlarının tazminatı yasal olarak ödemekle yükümlü olduğunu savundu.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Samarco’nun tazminat ödemesini 20 yıl içerisinde yapma talebi Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletleri tarafından suiistimal olarak değerlendirilmişti.