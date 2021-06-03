Minas Gerais valisi Mariana felaketini görüşmek üzere Yüksek Mahkeme Başkanı ile bir araya geldi

Perşembe, 03 Haziran 2021 10:49:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilya’nın Minas Gerais eyaleti Valisi Romeu Zema, Federal Yüksek Mahkeme Başkanı Luiz Fux ile Mariana felaketini görüşmek üzere bir araya geldi.

Mariana demir cevheri barajının 2015 yılının Kasım ayında çökmesi sonucu 19 kişi hayatını kaybetmiş, Vale ve BHP Billiton’ın sahibi olduğu pelet üreticisi Samarco’nun üretimi tamamen durmuştu. Basında yer alan haberlere göre, Zema ve Fux ikinci kere görüştü.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, yetkililer, Vale’nin sosyoekonomi ve sosyo çevre projelerine fon sağlamak amacıyla 37,6 milyar BRL (7,4 milyar $) ödemeyi kabul ettiği Brumandinho anlaşması benzeri bir anlaşma imzalamak istiyor