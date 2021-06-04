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Mariana felaketinin ardından ödenmeyen vergiler için Samarco’ya dava açıldı

Cuma, 04 Haziran 2021 10:24:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Valor’un haberine göre, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletine bağlı Rio Doce ve Santa Cruz do Escalvado şehirleri, 2015 yılının Kasım ayında meydana gelen Mariana felaketinin ardından, ödenmeyen vergilere yönelik pelet üreticisi Samarco’ya dava açtı.

19 kişinin ölümüne sebep olan, yerel toplulukları olumsuz etkileyen ve Vale ve BHP Billiton ortaklığı olan Samarco’nun üretim faaliyetlerinin yıllarca durmasına neden olan barajın çökmesi nedeniyle 9,6 milyon $ (48,9 milyon BRL) gerçekleşmemiş verginin ödenmesi talep ediliyor.

Büyük vergi mükelleflerinden biri olan Samarco’nun faaliyetlerinin tamamen durması her iki şehri de mali açıdan olumsuz etkilemişti. Samarco’nun Valor’a yaptığı açıklamada, mahkeme celbinin taraflarına ulaşmadığı ifade edildi.


Etiketler: madencilik  Güney Amerika  Brezilya  Vale  BHP  |  benzer haberler »


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