﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Samarco borcunun yeniden yapılandırılması için Brezilya hükümetiyle tekrar görüşmelere başladı

Cuma, 16 Temmuz 2021 10:49:21 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Vale ve BHP Billiton’ın ortak girişimi Brezilyalı pelet üreticisi Samarco, 130 milyon BRL (25,3 milyon $) borcunun yeniden yapılandırılması için Brezilya hükümetiyle görüşmelere tekrar başladığını duyurdu.

Görüşmeler kapsamında borcun vadesi uzatılırken, borcun %70’ine faiz ve vergi indirimi yapılacağı belirtildi.

Bunun karşılığında şirket, borcu değerinde demir cevheri stoku garantisi verecek. Samarco'nun Brezilya hükümetine olan toplam borcunun 5 milyar BRL’ye (974,3 milyon $) ulaştığı gelen bilgiler arasında.

Samarco şu an %26 kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Şirketin, 2030 yılında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.


Etiketler: Brezilya  BHP  Vale  Güney Amerika  madencilik  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

13  Tem

Vale Mariana faciası için yüklü miktarda tazminat ödemeyi kabul edebilir
12  Tem

Vale vergi kaçakçılığı iddialarına rağmen faaliyetlerini savundu
05  Tem

Vale bakım çalışmalarının ardından gemi yükleyicisini hizmete alıyor
01  Tem

Vale güneş enerjisi projesine 500 milyon $ yatırım yapacak
21  Haz

Vale Timbopeba madenindeki faaliyetlerine insansız trenlerle yeniden başlayabilir