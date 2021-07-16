Samarco borcunun yeniden yapılandırılması için Brezilya hükümetiyle tekrar görüşmelere başladı

Cuma, 16 Temmuz 2021 10:49:21 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale ve BHP Billiton’ın ortak girişimi Brezilyalı pelet üreticisi Samarco, 130 milyon BRL (25,3 milyon $) borcunun yeniden yapılandırılması için Brezilya hükümetiyle görüşmelere tekrar başladığını duyurdu.

Görüşmeler kapsamında borcun vadesi uzatılırken, borcun %70’ine faiz ve vergi indirimi yapılacağı belirtildi.

Bunun karşılığında şirket, borcu değerinde demir cevheri stoku garantisi verecek. Samarco'nun Brezilya hükümetine olan toplam borcunun 5 milyar BRL’ye (974,3 milyon $) ulaştığı gelen bilgiler arasında.

Samarco şu an %26 kapasiteyle faaliyet gösteriyor. Şirketin, 2030 yılında tam kapasiteye ulaşması bekleniyor.