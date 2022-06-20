Samarco entegre operasyon merkezini devreye aldı

Pazartesi, 20 Haziran 2022 09:47:09 (GMT+3) | Sao Paulo

Vale ile BHP Billiton’ın ortak girişimi Brezilyalı demir cevheri ve pelet üreticisi Samarco, Germano madencilik kompleksinde yeni bir entegre operasyon merkezi devreye aldığını duyurdu.

Maden çıkarma, öğütme, atık filtreleme ile konsantrasyon merkezlerinin ve cevher taşıma hattının sahaya transfer edilmesi Samarco’nun yeni entegre planlama ve operasyon yönetimi modeline geçtiğini gösteriyor.

Şirket, planlama, operasyon, varlık yönetimi, süreç, çevre yönetimi ve satış planı gibi alanların entegrasyonunu sağlayarak faaliyetlerini ve proses güvenliğini iyileştirmeyi planlıyor.