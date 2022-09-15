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Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletleri Samarco’ya dava açıyor

Perşembe, 15 Eylül 2022 10:58:31 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilya’nın Minas Gerais ve Espirito Santo eyaletleri hükümetleri 2015 yılında çöken Mariana atık barajı nedeniyle pelet üreticisi Samarco’ya dava açma kararı aldı.

Eyalet hükümetleri ve Samarco, her iki eyaletteki çevre hasarına yönelik 112 milyar BRL (21,6 milyar $) tutarında tazminat ödenmesine yönelik anlaşmaya varmıştı. Ancak Samarco’nun ödemeyi 20 yıl içerisinde yapma talebi suiistimal olarak nitelendirilmişti.

Edinilen bilgilere göre, eyalet hükümetleri Samarco’nun ve hissedarları Vale ile BHP’nin varlıklarının dondurulması talebinde bulunacak.

1$ = 5,19 BRL (14 Eylül)


Etiketler: Brezilya Güney Amerika Madencilik Vale BHP 

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