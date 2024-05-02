Vale, BHP ve Samarco baraj faciası için 25,4 milyar $ tazminat ödemeyi teklif etti

Perşembe, 02 Mayıs 2024 09:57:44 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale, ortağı BHP ve pelet üreticisi Samarco, 2015 yılında çöken Mariana barajı için 25,4 milyar $ değerinde tazminat ödemeyi teklif etti.

Şirketler süreç içinde ödenmiş olan 7,4 milyar $’a ilave olarak Meksika hükümeti ile Minas Gerais ve Espírito Santo eyaletlerine 14,4 milyar $, barajın çökmesinden etkilenen kişilere ise 3,6 milyar $ ödeme yapacak.

Vale’ye göre 2023’teki mahkemede de 25,4 milyar $’a yakın bir ödeme yapılması konuşulmuştu.

2023 yılının Aralık ayında mahkeme süreci tazminatın toplam miktarı konusunda anlaşmazlık olduğu için durmuştu. Kazadan etkilenen taraflar 25,4 milyar $ isterken Vale ve BHP zaten ödenmiş olan 7,5 milyar $’ın yanı sıra 8,4 milyar $ ödemeyi teklif etmişti.

Samarco, etkilenen kişilerin %85’inin tahliye ve yeniden yerleşme sürecinin tamamlandığını ifade etti. Şirket açıklamasında, “Samarco ve hissedarları, pazarlık görüşmelerini sorumluluktan kaçınmadan yürütmektedir. Bu süreçte ulaşılacak sonucun kamu, binlerce insan, belediyeler, sendika ve Minas Gerais ile Espírito Santo eyaletlerinin faydasına olmasını istiyoruz,” ifadelerini kullandı.