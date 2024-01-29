Vale, BHP ve Samarco 9,7 milyar $ ceza ödeyecek

Pazartesi, 29 Ocak 2024 10:51:55 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı pelet üreticisi Samarco ile ana hissedarları Vale ve BHP, 2015 yılında Fundão barajının yıkılmasıyla ilgili olarak Minas Gerais eyaletinde bir mahkeme tarafından 9,7 milyar $ ceza ödemeye mahkum edildi.

Mahkemenin verdiği kararda cezanın gerekçelerinin “barajın yıkılmasının toplu manevi hasar vermesi” ve “insan haklarının ihlal edilmesi” olduğu belirtildi. Barajın yıkılması 19 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu.

Vale, yaptığı bir açıklamada mahkeme kararı hakkında bilgilendirilmediğini ve yorumlarını süreç içinde yapıp cezanın temyize götürülebileceğini ifade etti.

Vale ve BHP İngiltere’de, 46 milyar $ tazminat ödeyebilecekleri benzer bir davada yargılanıyor.