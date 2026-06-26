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US Steel Fairfield tesisinde yeni ısıl işlem hattına 475 milyon $ yatırım yapacak

Cuma, 26 Haziran 2026 11:12:04 (GMT+3)   |   San Diego

US Steel, Alabama’daki Fairfield Tubular Operations biriminin tesisinde yeni bir su verme ve temperleme hattına yaklaşık 475 milyon $ yatırım yapmak üzere yönetim kurulu onayı aldığını açıkladı. Proje, şirketin ısıl işlem görmüş boru ürünlerine yönelik dahili kapasitesini artırarak hem mevcut müşterilerden hem de petrol ve gaz sektöründeki yeni iş ilişkilerinden gelen güçlü talebi karşılamasını sağlayacak.

Hattın 2029 yılının ikinci çeyreğinde tam kapasiteye ulaşması bekleniyor. Hat devreye alındığında US Steel Tubular Products’ın büyüme stratejisini destekleyecek ve şirketin petrol ve doğal gaz kuyusu boruları (OCTG) piyasasında önemli bir tedarikçi olarak konumunu güçlendirecek.

Tubular Solutions Kıdemli Başkan Yardımcısı Scott Dorn, söz konusu yatırımın uzun süredir devam eden operasyonel bir darboğazı gidereceğini belirtti. Dorn, “Yeni su verme ve temperleme hattımız kritik bir üretim darboğazını ortadan kaldırıyor, kapasiteyi artırıyor ve üstün kaliteli, ABD üretimi boru ürünleriyle artan talebi karşılamamızı sağlıyor,” dedi. Dorn ayrıca entegre teknolojinin dökümden nihai işlemlere kadar izlenebilirliği de iyileştirerek müşterilere ilave değer sağlayacağını ifade etti.

Fairfield projesi, US Steel’in Permian, Eagle Ford, Haynesville ve Appalachia havzaları da dahil olmak üzere büyük yerel OCTG fırsatlarını hedefleyen büyüme planlarının önemli bir parçasını oluşturuyor. Proje aynı zamanda Nippon Steel’in 2028 yılına kadar ABD’deki faaliyetlerine yaklaşık 11 milyar $ yatırım yapma yönündeki taahhüdüyle de uyum gösteriyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Yatırım 

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