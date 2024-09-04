Hint Welspun Corp ABD’deki boru tesisine 100 milyon $ yatırım yapacak

Hint çelik boru üreticisi Welspun Corp’un yönetim kurulu, yüksek frekanslı indüksiyon kaynaklı boru üretim ve kaplama hatlarını yenilemek üzere ABD’deki bağlı kuruluşu Welspun Pipes Inc.’e yönelik 100 milyon $ yatırıma onay verdi.

Bu sayede şirketin Arkansas’taki tesisinde dış çapı 24 inç ve duvar kalınlığı 0,750 inçe varan daha büyük boruları üretebilmesinin ve ürün portföyünü genişletmesinin amaçlandığı ifade edildi.

Bununla birlikte Welspun’un ABD petrol ve doğal gaz segmentindeki liderliğinin yanında petrol, sıvı, doğal gaz ve dağıtım piyasalarındaki konumunu güçlendireceği dile getirildi. Ayrıca şirketin Kuzey Amerika’da artış gösteren hidrojen ve karbon yakalama uygulamalarına erişim sağlayabileceği de vurgulandı.