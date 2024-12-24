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Borusan Boru ABD’de ürün portföyünü artırmak için yatırım yapacak

Salı, 24 Aralık 2024 11:42:49 (GMT+3)   |   İstanbul

Önde gelen çelik boru üreticisi Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Ticaret A.Ş. (Borusan Boru), ABD’deki bağlı kuruluşu Borusan Berg Pipe’ın Panama City tesisinde düz dikişli çelik boru üretiminde kullanılan ileri bir form verme teknolojisine 2025 ve 2026 yıllarında toplam 68 milyon $ tutarında yatırım yapacağını açıkladı. 2027 yılında devreye alınacak bu teknolojiyle ithal ürünler ikame edilerek şirketin pazar konumunun güçlendirilmesi hedefleniyor.

Söz konusu teknolojiyle düz çelik plakalar sırasıyla “J”, “C” ve son olarak “O” şekline dönüştürülerek şirketin ürün portföyü daha küçük çaplı ve daha kalın duvarlı borularla genişletilecek. Bu yatırım sayesinde Borusan Berg Pipe’ın ürünlerinin uzun mesafeli enerji taşımacılığı projelerinin yanı sıra açık deniz boru hattı projelerinde ve rüzgâr enerjisi gibi yenilenebilir enerji odaklı platformlarda kullanılmasına da olanak sağlayacak.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım Borusan Boru 

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