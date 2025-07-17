Butting yeni tesisiyle ABD boru piyasasına açılıyor

Almanya merkezli çelik boru üreticisi Butting, 61 milyon $’lık büyüme projesi kapsamında ABD’de ilk üretim tesisini ve genel merkezini kurmayı planladığını duyurdu.

Proje, 50 dönümü aşkın bir arazi üzerinde iki aşamada tamamlanacak, yüksek kaliteli istihdam yaratacak ve Butting’in Kuzey Amerika piyasasındaki konumunu güçlendirecek. İlk aşamada Alabama’da genel merkez kurulacak, mühendislik faaliyetleri yürütülecek ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik makaralar ve kriyojenik boru sistemlerinin üretimi gerçekleştirilecek. İkinci aşamada ise iki adet son teknoloji paslanmaz kaynaklı çelik boru tesisi inşa edilecek, kriyojenik ürün portföyü genişletilecek ve ABD’nin başlıca sektörlerine daha iyi hizmet verebilmek için üretim kapasitesi artırılacak.

İlk aşamanın temeli bu yılın sonbahar aylarında atılacak ve inşaat çalışmaları önümüzdeki birkaç hafta içerisinde hızlandırılacak. Butting, Almanya, Finlandiya, Brezilya, Kanada ve Çin’de faaliyet gösteriyor.