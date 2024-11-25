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Benteler ABD’de bulunan tesisinde OCTG boru işleme hattı kurdu

Pazartesi, 25 Kasım 2024 10:55:38 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avusturya merkezli Benteler Group, ABD’de bulunan Shreveport OCTG boru tesisinde yeni bir işleme hattı kurduğunu açıkladı. Yeni hat şirketin 20 milyon $ değerindeki tesis genişletme planının bir parçası.

Benteler Steel/Tube Birimi Operasyon Direktörü Thomas Michels, “Daha önce petrol ve doğal gaz piyasasına yönelik borularımız Shreveport tesisinden “yeşil borular” olarak ayrılıyordu ve sondaj faaliyetlerinde kullanılmadan önce harici şirketler tarafından daha fazla işleme tabi tutulması gerekiyordu. Yeni işleme hattıyla artık bu süreçleri kendi bünyemizde gerçekleştireceğiz,” dedi.

Devreye alındığı zaman tesiste ilk etapta 32 kişilik istihdam yaratacak olan yeni hat ile Benteler, değer zincirini genişleterek müşterilerine olan yakınlığını artıracak. Yeni süreç, şirketin teslim sürelerini önemli ölçüde azaltarak hem Mid-Continent bölgesi hem de Rocky Dağları'nda bulunan müşterilerine daha rekabetçi bir şekilde hizmet vermesini sağlayacak.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Yatırım 

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