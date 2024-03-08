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Ural Steel pik demir depolama tesisiyle çelik üretimini artırmayı planlıyor

Cuma, 08 Mart 2024 13:57:12 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Rus çelik üreticisi Ural Steel, elektrik ark ocaklı çelikhanesinde geçici pik demir depolama tesisi devreye aldı. Söz konusu tesisin metrik ton başına sıvı pik demir tüketimini artırmaya ve çelik üretiminde kullanılan hammaddeye erişimi kolaylaştırmaya yardımcı olacağı belirtildi.

Öte yandan Ural Steel, 1.300 mt kapasiteli depolama tesisi sayesinde pik demirin ısısını ve kimyasal bileşimini muhafaza edebilecek.

Ural Steel CEO’su Denis Safin, depolama tesisinin yanında gelecekte kurulacak gaz giderici ve üçüncü döküm ünitesinin desteğiyle çelik üretiminin yıllık 1,5-2 milyon mt seviyesine çıkarılmasının ve ürünlerin kimyasal bileşiminin iyileştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.


Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Rusya BDT Çelik Üretimi 

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