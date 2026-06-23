İspanyol çelik üreticileri artan ithalat baskısı karşısında AB’den ticareti koruma önlemlerini güçlendirmesini istiyor

İspanya çelik sektörü, bazı olumlu gelişmelere rağmen ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ettiği uyarısında bulunarak Avrupalı üreticilerin rekabet gücünü korumak için ticareti koruma önlemlerinin güçlendirilmesi ve daha kapsamlı bir sanayi politikası oluşturulması çağrısında bulundu.

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID’in 2026 Genel Kurulu’nda konuşan sektör temsilcileri, 640 milyon mt’u aşan küresel çelik kapasite fazlası, jeopolitik gerilimler, ticaret anlaşmazlıklarında yaşanan artışlar ve yüksek enerji maliyetlerini sektörün temel riskleri arasında gösterdi.

Birlik, çeliğin enerji, altyapı, mobilite, inşaat, savunma ve temiz teknolojiler gibi sektörler için stratejik önem taşıdığını vurgulayarak Avrupa’nın karbonsuzlaşma hedefleri ve stratejik özerkliğinin çelik sektörünün gücünün ve rekabetçiliğinin korunmasına bağlı olduğunu ifade etti.

İspanya çelik piyasası 2025 yılında zayıfladı

UNESID tarafından yayımlanan verilere göre İspanya’nın ham çelik üretimi 2025 yılında yıllık %0,4 düşüşle 11,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, görünür çelik tüketimi yıllık %0,5 düşerek 13,4 milyon mt seviyesinde yer aldı. Yılın ikinci yarısında küresel piyasalardaki belirsizliklerin artmasıyla ticaret zayıfladı.

İç piyasaya yapılan çelik sevkiyatları yıllık %1,1 düşüşle yaklaşık 12 milyon mt seviyesine gerilerken, yerel satışlar 6,4 milyon mt seviyesinde yatay seyretti ve diğer Avrupa ülkelerine yapılan sevkiyatlar ise 3,9 milyon mt seviyesinde kaydedildi. İhracat, AB ülkelerine yapılan sevkiyatlardaki %6,6’lık artışın desteğiyle yıllık %3,3 yükselerek yaklaşık 8 milyon mt’a ulaştı. Buna karşın üçüncü ülkelere yapılan ihracat yıllık %5,1 azaldı. İthalat ise tarihsel olarak yüksek seviyelerde kalmaya devam ederek yaklaşık 10,4 milyon mt’a ulaştı ve bunun 5,5 milyon mt’u diğer AB üyesi ülkelerden gerçekleştirildi.

Yerel üreticiler 2026’da pazar payı kaybetti

2026 yılının ilk çeyreğinde görünür çelik tüketimi yıllık %0,1 düşerek büyük ölçüde yatay seyretti. Talebi çoğunlukla inşaat sektöründeki faaliyetler destekledi. Ancak tüketimin istikrarlı seyrine rağmen İspanyol çelik üreticilerinin pazar payı kaybetmeye devam ettiği aktarıldı. Ham çelik üretimi yıllık %21,1 düşerken, toplam sevkiyatlar da yıllık yaklaşık %10 azaldı.

Aynı dönemde üçüncü ülkelerden yapılan ithalat yıllık %2,3 arttı ve ithalat, hem İspanyol hem de Avrupalı üreticiler üzerinde rekabet baskısı kurmaya devam etti. UNESID, İspanya’da tüketilen çeliğin 1/3’inin artık AB dışındaki ülkelerden geldiğini belirterek küresel kapasite fazlası ve diğer bölgelerde artan ticaret engellerinin ilave çelik hacminin Avrupa pazarına yönelmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

Sektör AB’den daha güçlü ticaret önlemleri talep ediyor

Söz konusu gelişmeler karşısında UNESID, AB’nin ticareti savunma mekanizmalarını güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Koruma önlemlerinin sıkılaştırılmasını, bu önlemlerin çelik içeren nihai mamulleri de kapsayacak şekilde genişletilmesini, “eritilmiş ve dökülmüş” kriterinin uygulanmasını, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın (SKDM) çelik değer zincirinin tamamını kapsamasını ve hileyi önlemek amacıyla gümrük denetimlerinin sıkılaştırılmasını talep etti. Ayrıca enerji, altyapı, mobilite ve savunma gibi stratejik sektörlerde Avrupa’da üretilmiş çeliğe öncelik veren kamu alım politikalarının hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Enerji maliyetleri rekabet gücünü zorlamaya devam ediyor

Birlik, enerji maliyetlerinin hem rekabet gücünün hem de karbonsuzlaşma çalışmalarının önündeki en önemli sorunlardan biri olmaya devam ettiğini yineledi. İspanya hükümetinin sanayinin enerji maliyetlerini azaltmaya yönelik son adımlarını memnuniyetle karşıladığını ifade ederek 30 Haziran 2026 tarihinde sona erecek vergi indirimleri ve destek mekanizmalarının uzatılmasını istedi.

Öte yandan UNESID, politika yapıcılardan İspanya’nın Enerji Yoğun Tüketici Statüsü’nü güçlendirmelerini, rekabetçi elektrik fiyatlarına erişimin sürdürülmesini sağlamalarını ve AB mevzuatının izin verdiği ölçüde dolaylı karbon maliyetleri için sağlanan tazminatları artırmalarını talep etti. İspanya çelik sektörünün küresel piyasalardaki artan baskılar karşısında rekabet gücünü koruyabilmesi için hem ticaret hem de enerjiyle ilgili sorunların eş zamanlı olarak ele alınmasının kritik önem taşıdığını kaydetti.