UNESID İspanya çelik sektörünün geleceği için etkin politikalar istiyor

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID, yakın zaman önce gerçekleştirdiği genel kurul toplantısında yerel çelik sektörünün karşı karşıya olduğu sorunları ve sektörün ayakta kalması için atılması gereken adımları ele aldı.

UNESID Başkanı Bernardo Velázquez, üretim ve tüketimin toparlanma sinyalleri vermesine rağmen korumacılık, enerji fiyatlarında yaşanan artış, yeşil dönüşümün hızlanması ve üçüncü ülkelerle olan rekabetin kızışması gibi küresel piyasadaki zorlu koşullar sebebiyle yerel çelik sektörünün bu yıl zorluklar yaşadığını ifade etti. Dolayısıyla çelik sektörünün Avrupa’nın enerji, mobilite, altyapı ve savunma gibi kilit sektörlerde bağımsızlığını sağlaması için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca bunu gerçekleştirmek ve rekabet gücü ile sürdürülebilirliği korumak için güçlü sanayi politikası, öngörülebilir enerji fiyatları, etkin ticaret önlemleri ve yeşil dönüşümde kararlılığın gerektiğini ekledi.

Birlik tarafından paylaşılan verilere göre 2024 yılında İspanya’nın çelik tüketimi yıllık %6,5 artışla 13,5 milyon mt seviyesinde yer alarak 2007 yılından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Söz konusu yılda yerel çelik üretimi yıllık %3,7 artarak 11,9 milyon mt’a yükselirken, ihracat yaklaşık 7,7 milyon mt seviyesinde yatay seyretti. Ayrıca ABD ve Türkiye gibi ülkelerin ithalat vergilerini artırması sonucu AB ülkeleri arasındaki ihracat artış gösterdi. Özellikle AB dışındaki ülkelere yapılan ihracat yıllık %8 azalırken, AB içerisindeki ihracat yıllık %5 arttı. Bu yılın ilk çeyreğinde yerel çelik üretimi yıllık %11,2 artarken, çelik ihracatı ise Avrupa’nın kuzeyinde yassı mamule olan talebin artması ve İtalya piyasasının kısmen toparlanmasıyla 2024 yılının ilk çeyreğine kıyasla %4,1 yükseldi. Ancak rekabetçilik ve yüksek enerji maliyetleri gibi çeşitli faktörler sektörün büyümesini tehdit ediyor. Elektrik fiyatlarında uygulanan %80’lik indirimin sonlandırılması, yıllık yaklaşık 10 TWh enerji tüketimi yapan çelik üreticilerinin yıllık maliyetlerinde 40 milyon €’yu aşkın artışa yol açtı. UNESID Genel Müdürü Carola Hermoso, çelik üretim maliyetlerinin Almanya ve Fransa gibi ülkelerdeki rakiplerin maliyetlerine kıyasla iki-üç kat daha yüksek olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle sektörün faaliyetlerini sürdürebilmesi için enerji fiyatlarının adil olması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca ABD’nin Avrupa’dan ithal çeliğe uyguladığı vergileri %25’ten %50’ye çıkarma kararının, İspanya’nın ihracatını doğrudan etkileyerek sipariş iptallerine ve faaliyetlerin durmasına sebep olduğunu belirtti. Hermoso, ABD’nin ticaret önlemleri sebebiyle ithalatın artacağı konusunda da uyarıda bulundu. Sonuç olarak UNESID, Avrupa çelik sektörünün kritik bir dönemeçte olduğunu ve 2026 yılında mevcut koruma önlemlerinin sona ermesiyle durumun daha da kötüleşeceğini ifade ederek sanayisizleşmeyi ve üretimin diğer bölgelere kaymasını önlemek için kalıcı ve etkili ticaret önlemlerinin uygulanması çağrısında bulundu. Mevcut koruma önlemlerinin yeterli olmamasına rağmen sektörün, bu önlemler olmadan ayakta kalamayacağını da vurguladı.

Öte yandan İspanya Sanayi Bakanı Jordi Hereu, karbonsuz ekonomiye geçişin adil olması gerektiğini ve bakanlar kurulunun endüstriyel sektörlerin ve alt sektörlerin bu yıla ait dolaylı emisyon maliyetlerini azaltmak üzere 600 milyon €’luk teşvik paketini onayladığını paylaştı. Ayrıca Hermoso, Ekonomik İyileşme ve Dönüşüm Projesi’ne rağmen sektördeki yeşil dönüşümü hızlandırmak için ek araçlara ihtiyaç duyulduğunu yineledi.