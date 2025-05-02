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UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Şubat’ta aylık %1,8 arttı

Cuma, 02 Mayıs 2025 14:08:50 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %1,8 ve yıllık %10,9 artışla 1,05 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise yerel çelik üretimi, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 1,92 milyon mt’a kıyasla 2,09 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %4,5 ve yıllık %7,4 artışla 832.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Yılın ilk iki ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 1,63 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Ham Çelik Hurda Hammaddeler İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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