BIR: Tüketimdeki azalmaya rağmen Çin en büyük hurda kullanıcısı olmaya devam ediyor

Perşembe, 16 Şubat 2023 12:11:11 (GMT+3) | İstanbul

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu’nun (BIR) raporuna göre 2022 yılının ilk dokuz ayında Çin’in hurda tüketimi yıllık %6,7 düşüşle 170,83 milyon mt seviyesinde yer almış olsa da ülke dünyanın en büyük hurda kullanıcısı olmaya devam etti. Ülkenin ham çelik üretimi söz konusu dönemde yıllık %3,4 düşüş gösterdi.

Rapora göre AB-27 ülkeleri geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında yıllık %9,1 düşüşle 13,26 milyon mt hurda sevk etmesine rağmen dünyanın önde gelen hurda ihracatçısı konumunda yer aldı. Söz konusu dönemde ABD’nin hurda ihracatı yıllık %6,5 düşüşle 13,04 milyon mt oldu.

2022 yılında Japon yeninin ABD doları karşısında değer kaybetmesinden dolayı fiyatların yüksek seyretmesiyle Japonya hurda piyasası 2008 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Vietnam’da görülen çelik üretim kesintileri nedeniyle Japonya’nın hurda ihracatı geçtiğimiz yıl %13,6 düşüşle 6,31 milyon mt seviyesine geriledi. Ülkenin hurda ihracatı 2011 yılında kaydedilen 5,44 milyon mt'dan bu yana yıllık toplam 7 milyon mt hurda ihracatının altına ilk defa düştü.

2023 yılının başında iyileşen piyasa koşulları, Çin hükümetinin sıkı sıfır virüs vakası politikasından uzaklaşma da dahil olmak üzere ek teşvik önlemleri uygulamasının yarattığı iyimserliğe dayanıyor.

Öte yandan Türkiye uzun süredir dünyanın en büyük hurda ithalatçısı olduğu için meydana gelen depremlerin piyasada büyük yansımalarının olması bekleniyor. İnsani yardımlara öncelik verildiği için Şubat ayının başında Türkiye hurda piyasasında faaliyetler büyük ölçüde durdu.