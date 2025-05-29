UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Mart’ta aylık %13,3 arttı

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi bu yılın Mart ayında aylık %13,3 ve yıllık %17 artışla 1,19 milyon mt seviyesine yükseldi. Bu yılın birinci çeyreğinde ise yerel çelik üretimi, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 2,91 milyon mt’a kıyasla 3,28 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %17,4 ve yıllık %15,8 artışla 977.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Yılın ilk üç ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 2,61 milyon mt seviyesinde kaydedildi.