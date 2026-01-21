 |  Giriş 
UNESID: İspanya’nın çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %3,1 düştü

Çarşamba, 21 Ocak 2026 14:51:48 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi 2025 yılının Kasım ayında aylık %3,1 ve yıllık %8,1 düşerek 920.000 mt seviyesinde yer aldı. 2025’in Ocak-Kasım döneminde ise yerel çelik üretimi, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 11,04 milyon mt seviyesine kıyasla 11,11 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %0,2 düşüşle ve yıllık %3,6 artışla 833.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. 2025’in ilk 11 ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 9,02 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


