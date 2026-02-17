ArcelorMittal Spain Gijón’daki yüksek fırın B’yi geçici süreliğine kapatıyor

ArcelorMittal Spain, Asturias bölgesindeki Gijón tesisinde bulunan yüksek fırın B’nin stabilizasyon sürecinin başarısız olmasının ardından fırının tamamen soğutulup içinin boşaltılacağını duyurdu.

Şirket, söz konusu yüksek fırını 2025 yılının Eylül ayında bakım çalışmaları kapsamında devre dışı bırakmış ve aynı yılın Ekim ayında yeniden devreye almaya çalışmıştı. Ancak yeniden devreye alma süreci o tarihten bu yana başarılı olamadı.

Soğutma sürecinin birkaç ay sürmesi bekleniyor

Soğutma sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağı ve fırının tam kapasiteyle yeniden devreye alınabilmesi için yürütülecek çalışmaların birkaç ay sürmesinin beklendiği ifade edildi. Şirket, ünitenin güvenli şekilde yeniden devreye alınmasını sağlamak amacıyla soğutma sürecinin gerekli olduğunu vurguladı.

ArcelorMittal Spain ayrıca geçici üretim duruşunun olumsuz etkisini en aza indirgemek ve bu süre zarfında müşterilerin talebini karşılamaya devam etmek amacıyla gerekli kaynakları organize ettiğini bildirdi.