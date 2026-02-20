UNESID: İspanya’nın çelik üretimi 2025 yılında hafifçe düştü

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi 2025 yılının Aralık ayında aylık %25,4 ve yıllık %38,3 düşerek 686.000 mt seviyesinde yer aldı. 2025 yılının tamamında ise yerel çelik üretimi, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 11,87 milyon mt seviyesine kıyasla 11,80 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %31 ve yıllık %27,8 düşüşle 575.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. 2025 yılında ise sektörün hurda geri dönüşümü 9,60 milyon mt seviyesinde kaydedildi.