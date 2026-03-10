Sidenor Azkoitia tesisindeki haddehanesini kapatacak

Yerel basında çıkan haberlere göre İspanya merkezli vasıflı çelik üreticisi Sidenor, Azkoitia tesisindeki haddehaneyi kapatmaya ve üretimi Cantabria bölgesindeki Reinosa tesisinde yoğunlaştırmaya karar verdi. Söz konusu karar, son yıllarda cansızlaşan talep ve azalan siparişler nedeniyle yürütülen yeniden yapılandırma sürecinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kapanış kararı kapsamında Azkoitia tesisindeki 36 çalışanın Reinosa tesisine transfer edilmesi planlanıyor. Azkoitia’daki diğer çalışanlar ise tesisteki farklı birimlerde görev yapmaya devam edecek.

Şirket, yeniden yapılanmanın operasyonların istikrara kavuşması için gerekli olduğunu belirtirken, bazı sendikalar kararı eleştirerek bunun Azkoitia tesisinin kademeli olarak tasfiye edilmesine yönelik bir adım olduğunu savundu.

Üretim Cantabria’da yoğunlaşacak

Sidenor, mevcut iş yükünün iki ayrı haddehanenin faaliyetini sürdürmeye yetmediğini belirterek üretimin tek bir tesiste toplanacağını açıkladı. Bu doğrultuda iki haddehanenin faaliyetleri tek bir üretim merkezinde birleştirilecek.

Reinosa tesisindeki işçi temsilcileri ise üretimin burada yoğunlaşmasının tesis için olumlu olabileceğini, üretim sürekliliğini artırabileceğini belirtti.