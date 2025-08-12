UNESID: İspanya’nın çelik üretimi 2025’in Haziran ayında %6,8 azaldı

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi bu yılın Haziran ayında aylık %6,8 düşerek ve yıllık bazda değişmeyerek 1,06 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın ilk yarısında ise yerel çelik üretimi, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 6,19 milyon mt seviyesine kıyasla 6,61 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %9,2 ve yıllık %1,4 düşüşle 844.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Yılın ilk altı ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 5,27 milyon mt seviyesinde kaydedildi.