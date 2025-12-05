 |  Giriş 
Fives İspanyol çelik üreticisine yeni tav fırını tedarik etti

Cuma, 05 Aralık 2025 12:08:41 (GMT+3)   |   İstanbul

Fransa merkezli makine endüstrisi şirketi Fives Group, İspanyol çelik üreticisi Rugui Squares & Special Profiles’ın Azkoitia tesisine kurduğu yeni yürüyen tabanlı tav fırınını devreye aldığını açıkladı. Fives tarafından geliştirilen fırın 27 Kasım tarihinde kütük üretimine başladı.

Gemi inşaatı, tarım makineleri ve inşaat gibi yüksek talepli sektörler için kütük üretimi yapan Rugui, proje kapsamında kırk yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ve artık modern verim ve kalite gerekliliklerini karşılayamayan tavlama fırınını yenisiyle değiştirdi.

Rugui’nin Elektronik Bakım Müdürü Josu Illarramendi’ye göre eski fırının sürekli bakım gerektirmesi ve gelecekteki üretim seviyelerine hazırlanma ihtiyacı bu yenilemeyi kaçınılmaz hale getirdi. Illarramendi, söz konusu yatırımı şirketin uzun vadeli stratejisinin merkezinde yer alan bir adım olarak tanımladı.

Yeni fırının Fives tarafından tasarlanan ve sera gazı emisyonlarını 50 ppm’nin altında tutmak üzere geliştirilen özel brülörlerle donatıldığı ifade edildi. Rugui, entegre enerji geri kazanım sistemiyle karbon emisyonlarını azaltmayı ve doğal gaz tüketimini düşürmeyi hedefliyor.


