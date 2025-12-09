ArcelorMittal Spain Avilés’teki asitleme hattını modernizasyon kapsamında geçici olarak kapattı

Basında çıkan haberlere göre ArcelorMittal Spain, Avilés tesisindeki asitleme hattını 18 milyon €’luk modernizasyon programı kapsamında geçici olarak kapattı. Şirket, başta Gijón tesisindeki yüksek fırın B’nin yeniden devreye alınamaması ve sinterleme tesisi A’daki planlı bakım çalışmaları olmak üzere Asturias operasyonlarında ciddi zorluklar yaşıyor.

Bu doğrultuda sıcak rulo saclarda oluşan oksit tabakayı seyreltilmiş hidroklorik asitle temizleyen asitleme hattının üç hafta süreyle kapalı kalacağı ve hidroklorik asit depolama tanklarının yenileneceği bildirildi.

Yüksek fırın B’nin devreye alınamaması aksamalara yol açıyor

Avilés modernizasyonunun, ArcelorMittal’in Avilés, Gijón, Sagunto, Etxabarri ve Lesaka tesislerini kapsayan 168 milyon €'luk yatırım planının bir parçası olduğu aktarıldı. Ancak yatırımın büyük bir bölümünün hibrit elektrik ark ocağı projesinin gerçekleştirildiği Gijón tesisine ayrıldığı dile getirildi.

Tandem, temperleme ve teneke kaplama hatlarına çelik şerit sağlayan asitleme hattının kapatılmasının nihai mamul operasyonlarını doğrudan etkileyeceği ifade edildi.

ArcelorMittal, birçok kez yangın çıkan Gijón tesisindeki yüksek fırın B’yi bakım çalışmaları kapsamında devre dışı bırakmış ancak oksijen-propan enjeksiyonuna rağmen fırın içinde oluşan katılaşmış demir kütlesi sebebiyle bir daha yeniden faaliyete alamamıştı.

Bu nedenle tesisin pik demir temininde sıkıntı yaşadığı, yalnızca yüksek fırın A’dan gelen sınırlı miktardaki pik demir ile faaliyet gösterdiği ve bu durumun üretim ile haddeleme faaliyetlerinde ciddi aksamalar yarattığı vurgulandı.

Pik demir sıkıntısı operasyonları şekillendiriyor

ArcelorMittal’in pik demir arzının sınırlı olması sebebiyle otomotiv sektörüne yönelik üretime ve ray üretimine öncelik verdiği bildirildi.

Bununla birlikte slab tedarik edilemediği için Gijón’daki kalın levha hattının kapalı kalacağı sürenin uzatılacağı paylaşıldı. Levha hattının slab ihtiyacını pik demir sıkıntısı sebebiyle şu an %60 kapasiteyle faaliyet gösteren Avilés çelikhanesinden sağladığı dile getirildi. Hattaki sınırlı üretimin büyük bölümünün Avilés sıcak şerit haddehanesine yönlendirildiği de öğrenildi.