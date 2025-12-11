Sidenor çelik pota ısıtma sürecinde ilk yeşil hidrojen yakma testlerini gerçekleştirdi

İspanya merkezli çelik üreticisi Sidenor Group, çelik üretim sürecinin kritik bir aşaması olan pota ısıtmasında yeşil hidrojen kullanarak ilk yakma testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Bu gelişme, yüksek sıcaklıktaki endüstriyel süreçlerin karbondan arındırılmasında önemli bir ilerlemeye işaret ediyor.

Şirket, Basauri tesisindeki geleneksel doğal gaz brülörünü hidrojenle çalışan bir oksi-yakma brülörüyle değiştirerek tam bir pota ısıtma döngüsünü tamamladı ve üretim için gerekli sıcaklıklara ulaştı. Sidenor’a göre bu sonuçlar, çelik üretiminin en enerji yoğun aşamalarından birinde hidrojenin, fosil yakıtların temiz bir ikamesi olarak kullanılabilirliğini doğruluyor.

Elektrifikasyonu zor süreçler için dönüm noktası

Testler, elektrifikasyonun teknik olarak mümkün olmadığı veya çok sınırlı olduğu endüstriyel uygulamalarda hidrojen kullanımını araştıran IS2H4C projesi kapsamında yürütüldü. Pota ısıtma süreci, son derece yüksek ve istikrarlı sıcaklık gerektiriyor. Sidenor, hidrojenin döngü boyunca bu sıcaklıkları kararlı şekilde sürdürebildiğini göstererek doğal gaza bağımlı geleneksel operasyonlarda emisyonları önemli ölçüde azaltma potansiyelini doğrulamış oldu.