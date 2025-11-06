ArcelorMittal İspanya’da çelik tozu üretim tesisi kuracak

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, İspanya’nın kuzeyindeki Avilés’te yeni endüstriyel çelik tozu üretim tesisini kurmak için Asturias Prensliği’nden çevre izni aldı. Bu onay, şirketin faaliyetlerini çeşitlendirme ve ülkenin kuzeyinde katma değerli, düşük emisyonlu üretimi artırma stratejisinde önemli bir adım teşkil ediyor.

Geri dönüştürülmüş hurda ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla faaliyet gösterecek olan yeni tesis, hurdayı geri dönüştürmek için elektrik ark ocağı, erimiş çeliği endüstriyel 3D baskı ve ileri mühendislik uygulamalarına yönelik yüksek kaliteli çelik tozuna dönüştürmek için ise yüksek basınçlı gaz atomizeri kullanacak. Tesisin yıllık 1.800 mt 316L, 430L, 17-4PH kaliteleri, H11, H13, M300 takım çelikleri ve düşük alaşımlı çelik üretim kapasitesine sahip olması ve havacılık, savunma, otomotiv, tıbbi cihazlar ile enerji uygulamalarından kaynaklanan artan talebi desteklemesi bekleniyor.

Stratejik önemi

Avilés çelik tozu tesisi, ArcelorMittal’in yüksek katma değerli ürün pazarına girişini temsil ediyor. Şirket hurda bazlı elektrik ark ocağında üretilen çeliği toz üretimiyle entegre ederek Avrupa’da tamamen döngüsel, düşük karbonlu bir üretim zinciri oluşturuyor.