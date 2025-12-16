UNESID: İspanya’nın çelik üretimi 2025’in Ekim ayında %3,8 arttı

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi bu yılın Ekim ayında aylık %3,8 artarak ve yıllık %11,6 düşerek 949.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise yerel çelik üretimi, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 10,02 milyon mt seviyesine kıyasla 10,19 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %6,9 artışla ve yıllık %4,2 düşüşle 835.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Yılın ilk 10 ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 8,19 milyon mt seviyesinde kaydedildi.