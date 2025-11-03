 |  Giriş 
UNESID: İspanya’nın çelik üretimi 2025’in Ağustos ayında %6 azaldı

Pazartesi, 03 Kasım 2025 14:01:25 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %6 ve yıllık %8,5 düşerek 817.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise yerel çelik üretimi, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 7.97 milyon mt seviyesine kıyasla 8.33 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %2,3 ve yıllık %5,7 düşüşle 625.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Yılın ilk sekiz ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 6,57 milyon mt seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

