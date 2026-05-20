Türkiye’de ana metal sanayi yurt dışı satış fiyatları 2026’nın Nisan ayında %3,31 artış kaydetti

Çarşamba, 20 Mayıs 2026 11:31:15 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan istatistiklere göre genel yurt dışı üretici fiyatları endeksi (YD-ÜFE)* 2026’nın Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %4,16, 2025 yılının aynı ayına kıyasla %35,07 yükseldi. Ülkede YD-ÜFE on iki aylık ortalamaya göre %31,24 artış göstermiş oldu.

Söz konusu ayda yerel ana metal sanayisi için yurt dışı üretici fiyatları endeksi aylık %3,31 ve yıllık %26,09 artış gösterdi. Bununla birlikte 12 aylık süre içerisinde ana metal sanayisinde yurt dışı üretici fiyatları endeksi ortalama %22,78 arttı.

Öte yandan aynı ayda makine ve teçhizatı hariç olmak üzere metal eşya sektörü için yurt dışı üretici fiyatları endeksi bir önceki aya kıyasla %3,14 yükselirken, 2025’in Nisan ayına kıyasla %25,46 artış kaydetti. Söz konusu sektörde yurt dışı üretici fiyatlarının 12 aylık dönemdeki ortalama artış seviyesi ise %28,88 olarak kaydedildi.

*Yurt dışı fiyat üreticileri endeksi (YD-ÜFE), Türk üreticilerin yurt dışına sattıkları ürünlerin fiyat değişimlerini yansıtmaktadır.


