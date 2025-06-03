Uluslararası Çevre Konseyi: Veri odaklı gerçekler geri dönüşüm sektörünü destekleyecek

26-28 Mayıs 2025 tarihlerinde İspanya’nın Valencia kentinde düzenlenen Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu (BIR) Kongresi’nde gerçekleşen Uluslararası Çevre Konseyi oturumunda konuşmacılar, Avrupa Birliği’nde hurdaya (geri dönüştürülmüş çelik) yönelik olası ihracat kısıtlamalarının karşısındaki verilerin önemini vurguladı.

Uluslararası Çevre Konseyi ve Avrupa Geri Dönüşüm Endüstrileri Konfederasyonu (EuRIC) Başkanı Olivier François, Çelik ve Metaller Eylem Planı’nda geri dönüştürülmüş çelik ihracat kısıtlamalarını destekleyen üç ana argümanı çürüttü. Avrupa’da hurda bulunabilirlik sıkıntısı, AB’de kalan ürünün daha düşük kaliteye ve ihraç edilen ürünün daha yüksek kaliteye sahip olması ve Türkiye hükümetinin Avrupa çıkışlı hurda satın alan üreticilere verdiği sübvansiyonlar olarak sıralanan söz konusu argümanlar karşısında François, Avrupa’nın yıllık geri dönüştürülmüş çelik üretiminin yaklaşık 100 milyon mt olduğunu, bunun sadece 80 milyon mt’unun AB içinde tüketildiğini ve kalan 20 milyon mt’unun ihraç edildiğini belirtti. Kalite konusuyla ilgili olarak François, AB istatistiklerine göre ihraç edilen hurdanın yaklaşık %70’inin düşük kalite hurda olduğunu ifade ederken, Türk yetkililer sübvansiyon verdikleri iddiasını reddetti.

Bu gerçeklerin Avrupa’da geri dönüştürülmüş çeliğin serbest ticaretiyle ilgili herhangi bir karar alınırken göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade eden François, Avrupa Ticaret Sistemi ile ilgili süregelen tartışmalarda karbonsuzlaştırma düzenlemeleri ile döngüsel ekonominin birlikte ele alınmasını umuyor.

BIR ve KPMG tarafından hazırlanan ve 10’dan fazla farklı geri dönüştürülmüş ürünün yer alacağı belgede, söz konusu argümanların açıklanacağı bildirildi. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere belgede karbon emisyonları, enerji tüketimi, su, arazi ve hammadde kullanımı gibi çeşitli faktörler dikkate alınacak.