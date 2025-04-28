Jamie Mcleod: AB SKDM’yi basitleştirecek ama etkileri aynı kalacak

27-29 Nisan tarihlerinde Atina’da gerçekleşen SteelOrbis 2025 Bahar Konferansı & 92. IREPAS Toplantısı’nda söz alan, danışmanlık firması Crowe U.K. LLP’de direktör olarak görev yapan Jamie Mcleod, AB’nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması hakkında konuştu. Şu an geçiş sürecinde olan SKDM, 2026 yılının Ocak ayında kesin olarak devreye girecek ve AB’ye yapılan karbon yoğunluğu yüksek ürünlere uygulanacak, böylece en çok etkilenen ürün de çelik olacak.

Mcleod, geçiş sürecinin sadece raporlama dönemi olduğunu ve Nisan ayında 5. çeyreklik raporun teslim edilmesinin gerektiğini hatırlatarak, bu raporun gerçek emisyon değerlerini içermesi gereken üçüncü rapor olduğunu, geçiş sürecinin kalanında varsayılan değerlerin artık kabul edilmediğini belirtti. Güvenilir ve eksiksiz emisyon değerlerine ulaşmanın büyük bir zorluk olduğunu ifade eden Mcleod, “Eğer gerçek verilere ulaşamıyorsa SKDM için beyanda bulunan tarafların bu bilgilere ulaşmak için ellerinden geleni yaptıklarını göstermesi gerekecek,” dedi.

SKDM’nin sonuçlarından birinin de AB için milyarlarca avro gelir getirecek olması olduğunu belirten Mcleod, AB’nin SKDM’yi basitleştirmek için adımlar attığını ama bunun uygulanacak kuralların gevşetilmesi anlamına gelmediğini söyledi.

Mcleod’un verdiği bilgilere göre AB, tek bir ithalatçının aynı takvim yılı içinde 50 mt ithalat yapması durumunda SKDM gereklilikleri uygulanmayacak ancak çelik ithalatçıları söz konusu eşiğin oldukça üzerine çıkıyor. 1 Ocak 2026’dan itibaren sadece onaylanan ithalatçıların ithalat yapabileceği konusunda uyarıda bulunan Mcleod, “Eğer AB’ye sevkiyat yapıyorsanız onay almanız gerekecek, adayların güçlü bir uyumluluk sicillerinin olması, herhangi bir gümrük borçlarının bulunmaması, SKDM gerekliliklerini yerine getirmek için yeterli mali durumlarının olması ve uygun iç süreçlerinin bulunması gerekiyor,” şeklinde konuştu. AB’li ithalatçılar SKDM’ye yönelik raporlamalar ve masraflardan doğrudan sorumlu tutulsa da SKDM tüm tedarik zincirini etkiliyor.

İngiltere’nin de kendi SKDM’sini yürürlüğe alacağını söyleyen Mcleod, 2027’de yürürlüğe girecek mekanizmada geçiş süreci olmayacağını ifade ederken, İngiltere ve AB arasında yapılacak bir iş birliğinin taraflar arasında SKDM’ye dahil ürünlerin ticareti üzerindeki etkiyi azaltabilir.