Yerel basında çıkan haberlere göre Vietnamlı çelik yapı üreticisi Dai Dung Group, Kenya'daki Mombasa Limanı geliştirme projesi için yaklaşık 3.000 mt çelik yapının üretimini tamamladı.

Çelik yapıların Şubat 2027'de sevk edilmesi planlanıyor

Şirketin Vung Tau'daki tesisinde üretilen çelik yapılar, limanın temelinde kullanılacak bileşenleri ve 80 adet destek çerçevesini kapsıyor. Denetimlerin bu ay gerçekleştirilmesi, mavnalarla taşımacılığın ise 1 Aralık'ta başlaması planlanırken, yapıların Kenya'ya sevkiyatının 2027'nin Şubat ayı sonunda yapılması bekleniyor.

Proje, büyük ölçekli liman yatırımının bir parçasını oluşturuyor

Söz konusu çelik yapılar, Japon inşaat şirketi TOA Corporation tarafından yaklaşık 33,5 milyar JPY değerindeki sözleşme kapsamında yürütülen Mombasa Özel Ekonomik Bölgesi Geliştirme Projesi'nde kullanılacak.

300 metre uzunluğunda bir rıhtımın inşasını da kapsayan projenin, Kenya'nın liman altyapısını ve lojistik kapasitesini güçlendirmesi bekleniyor.