EUROMETAL: Avrupa çelik sektörünün geleceği iş birliğine bağlı

Avrupa çelik sektörü tarihi zorluklarla karşı karşıya kalırken, Avrupa Çelik, Boru ile Metal Dağıtım ve Ticaret Federasyonu EUROMETAL, yakın zamanda Lüksemburg'da düzenlediği konferansla 75. yıl dönümünü kutladı. İki gün süren konferans, iklim politikaları, ticaret değişimleri ve düşük karbonlu ekonomiye geçiş karşısında geleceğe yönelik bir rota çizmek üzere 170'ten fazla sektör liderini bir araya getirdi. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM), büyüyen yeşil çelik piyasaları, ticari korumacılık ile düzenleyici çerçeveler ve çelik dağıtımının endüstriyel dönüşümde artan rolü, konferansın başlıca konuları oldu.

Sektörün 2026 yılının Ocak ayında yürürlüğe girmesi planlanan SKDM, iklim politikası ve bölgesel ticaretin yeniden yapılandırılmasının yarattığı zorluklarla mücadele ederken daha fazla uyum içinde çalışması ve Avrupa’daki kurumların karar sürecinde daha aktif etki yaratma ihtiyacının altını çizerek konferansı açan EUROMETAL Başkanı Alexander Julius, “Avrupa çelik sektörünün geleceği yalnızca inovasyon ve yatırıma değil aynı zamanda iş birliğine de bağlı,” dedi.

Henrik Adam (Tata Steel Europe), Antonio Marcegaglia (Marcegaglia Steel), Guido Kerkhoff (Klöckner & Co), Edwin Basson (Worldsteel), Axel Eggert (Eurofer), Anthony de Carvalho (OECD) ve Julian Verden (STEMCOR) gibi önde gelen konuşmacılar, yeşil çelik üretiminin riskleri ve avantajları; Avrupa'nın rekabet gücünü desteklemek için net ve adil politikalara duyulan ihtiyaç; ve müşterilerin doğrulanmış emisyon verileri ile özelleştirilmiş işleme çözümleri talep etmesi nedeniyle dağıtım modellerinde daha fazla esneklik ve uzmanlık olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca birçok uzman, ürün karbon ayak izlerini tedarik ve müşteri iletişimlerine entegre ederek distribütörlerin yeşil çelik talebini teşvik etmek konusundaki rolünü vurguladı.