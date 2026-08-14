Ukrayna'nın pik demir üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %6,1 azaldı

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %35,6 ve yıllık %37,6 düşüşle 432.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %33,8 ve yıllık %21,3 düşüşle 457.000 mt seviyesine gerilerken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %36,2 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %30,7 düşerek 382.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Ukrayna yıllık %6,1 düşüşle 4,09 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %5,6 azalışla 4,02 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %8,3 düşüşle 3,32 milyon mt seviyelerine geriledi.