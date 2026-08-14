 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Ukrayna'nın...

Ukrayna'nın pik demir üretimi 2026'nın Ocak-Temmuz döneminde %6,1 azaldı

Cuma, 14 Ağustos 2026 14:04:34 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Temmuz ayında aylık %35,6 ve yıllık %37,6 düşüşle 432.200 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %33,8 ve yıllık %21,3 düşüşle 457.000 mt seviyesine gerilerken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %36,2 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %30,7 düşerek 382.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Ukrayna yıllık %6,1 düşüşle 4,09 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %5,6 azalışla 4,02 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %8,3 düşüşle 3,32 milyon mt seviyelerine geriledi.

ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Ukrayna hurda sektörü hurda ihracatının serbest bırakılmasını talep ediyor

14 Ağu | Çelik Haberler

Interpipe alternatif lojistik rotaları üzerinden ihracat sevkiyatlarını sürdürüyor

13 Ağu | Çelik Haberler

Metinvest Rusya'nın saldırısının ardından Zaporizhstal'de faaliyetleri durdurdu, ihracat etkilenebilir

12 Ağu | Çelik Haberler

Ukrayna AB'nin yeni çelik ithalat kısıtlamalarına karşı müzakerelerin hızlandırılmasını istiyor

10 Ağu | Çelik Haberler

Ukrayna Rusya çıkışlı hammadde kullanımı nedeniyle Türkiye'den ithal çeliğe antidamping vergisi uygulanmasını istiyor

07 Ağu | Çelik Haberler

Ukrayna çelik sektörü demir yolu tarifeleri için önerilen artışın rekabet gücünü zayıflatacağı uyarısında bulundu

06 Ağu | Çelik Haberler

Ferrexpo Karadeniz'deki ihracat aksamaları nedeniyle demir cevheri üretimini geçici olarak durdurdu

05 Ağu | Çelik Haberler

Metinvest'in ham çelik ve pik demir üretimi 2026'nın ilk yarısında arttı

04 Ağu | Çelik Haberler

Ferrexpo'nun ihracat faaliyetleri Rusya'nın pelet taşıyan gemiye yönelik İHA saldırısının ardından sekteye uğradı

28 Tem | Çelik Haberler

Interpipe Ukrayna hükümetinin çelik ihracatçılarının dış pazarlara erişimini korumasını istiyor

27 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis