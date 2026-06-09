Ukrayna’nın pik demir üretimi 2026’nın Ocak-Mayıs döneminde %6,1 düştü

Ukrayna Çelik Birliği Ukrmetallurgprom tarafından yayımlanan verilere göre pik demir üretimi bu yılın Mayıs ayında aylık %14,5 artışla ve yıllık %1,6 düşüşle 634.400 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ham çelik üretimi aylık %21,7 artışla ve yıllık %1 azalışla 629.400 mt seviyesinde yer alırken, nihai mamul üretimi bir önceki aya kıyasla %16,7 ve 2025 yılının aynı ayına kıyasla %2,5 yükselerek 537.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk beş ayında Ukrayna yıllık %6,1 düşüşle 2,88 milyon mt pik demir üretirken, ham çelik üretimi yıllık %0,6 azalışla 2,99 milyon mt ve nihai mamul üretimi de yıllık %6,7 düşüşle 2,34 milyon mt seviyelerine geriledi.