Centravis AB'nin yeni çelik kotalarının etkisi nedeniyle Uzhhorod tesisinde üretimi durduracak

Yerel basında çıkan haberlere göre Ukrayna merkezli dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Centravis, AB’nin yeni çelik ithalat kotası sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından AB'ye ihracatında beklenen sert düşüş nedeniyle Uzhhorod'daki üretim tesisini koruma moduna alacak.

Üretim duruşu 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Koruma modu süresince çalışanlar şirket bordrosunda kalmaya devam edecek. Tesis ise piyasa koşullarının iyileşmesi halinde üretimin yeniden başlatılmasına imkân verecek şekilde muhafaza edilecek.

AB kota değişikliklerinin Avrupa satışlarını yarıya indirmesi bekleniyor

Kararın temel nedeni, 1 Temmuz 2026 tarihinde yürürlüğe giren AB'nin yeni çelik ithalat koruma önlemleri oldu. Yeni sistem kapsamında ithalat kotaları önemli ölçüde azaltılırken, kota aşımı durumunda uygulanan vergi %50'ye yükseltildi.

Şirkete göre revize edilen kota sistemi Avrupa pazarındaki satışlarını yaklaşık %50 oranında azaltacak. Bu nedenle şirket, hem Nikopol hem de Uzhhorod tesislerinin kapasitesini tam olarak kullanamayacak.

Uzhhorod tesisi, şirketin faaliyetlerinin bir bölümünü Rusya'nın saldırıları nedeniyle üretimin sık sık aksadığı cephe hattındaki Nikopol kentinden taşımasının ardından 2023 yılında devreye alınmıştı. Tesiste şu anda yaklaşık 130 kişi istihdam ediliyor.

Üretim Nikopol tesisinde yoğunlaştırılacak

Uzhhorod tesisinin koruma moduna alınmasının ardından Centravis, bölgedeki güvenlik risklerinin devam etmesine rağmen üretimini Nikopol tesisinde yoğunlaştırmayı planlıyor.

Şirket, Uzhhorod tesisinin savaş koşullarında üretim risklerini çeşitlendirmek ve ihracatı sürdürebilmek amacıyla kurulduğunu ancak AB pazarına erişim koşullarının kötüleşmesinin iki üretim tesisinin aynı anda işletilmesini ekonomik açıdan sürdürülemez hale getirdiğini belirtti.