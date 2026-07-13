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Ukraynalı Kametstal 1M No’lu yüksek fırınında kapsamlı revizyon çalışmalarına başladı

Pazartesi, 13 Temmuz 2026 11:41:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Ukraynalı madenci ve çelik üreticisi Metinvest'in bağlı kuruluşu Kametstal Iron and Steel Works, 2026 yılının en büyük bakım projesini başlattığını ve 1M No'lu yüksek fırını ikinci kategori büyük revizyon kapsamında durdurduğunu açıkladı. Söz konusu yüksek fırının yıllık üretim kapasitesi 1,53 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Bakım programının, yüksek fırının güvenilir ve istikrarlı şekilde çalışmasını sağlamayı ve şirketin yüksek fırın tesisinin uzun vadeli performansını desteklemeyi amaçladığı belirtildi.

Kametstal'ın açıklamasına göre çalışmaların başlıca bölümünü yüksek fırının şaftı, ocağı ve sıcak hava sobalarındaki refrakter astarın yenilenmesi ile yüksek fırının soğutma sistemindeki bazı bileşenlerin değiştirilmesi oluşturuyor. Ayrıca revizyon kapsamında mekanik, elektrik ve enerji ekipmanlarında kapsamlı modernizasyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Proje kapsamında Kametstal, yüksek fırının şarj sistemini tamamen yenileyecek.

Hazırlık çalışmalarının ve yüksek fırının güvenli şekilde durdurulmasının ardından bakım ekipleri ekipmanların sökümüne başladı. Ayrıca fırın ocağında kalan ergitme ürünlerinin temizlenmesine yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

Şirket uzun vadeli ve güvenilir faaliyeti hedefliyor

Kametstal Yüksek Fırın Tesisi Mühendislikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yevhen Podhornyi, şirketin geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen projeden elde edilen deneyimi 1M No'lu yüksek fırının revizyonunda kullanmayı planladığını belirtti.

Podhornyi, hedeflerinin tüm bakım çalışmalarını planlanan takvim doğrultusunda tamamlamak ve yüksek fırının uzun vadede güvenilir ve istikrarlı şekilde çalışmasını sağlamak olduğunu ifade etti.


Etiketler: Ukrayna BDT Çelik Üretimi Kametstal 

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