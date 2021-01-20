Ukrayna’nın ham çelik üretimi 2020’de %1,1 düştü

Çarşamba, 20 Ocak 2021 15:14:58 (GMT+3) | İstanbul

Ukrmetallurgprom’un aktardığı bilgiye göre, 2020 yılında Ukrayna merkezli tesislerin ham çelik üretimi yıllık %1,1 düşüşle 20,62 milyon mt olurken, pik demir üretimi ise yıllık %1,8 artışla artışla 20,42 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte, söz konusu dönemde nihai mamul üretimi yıllık %1,2 artışla 18,43 milyon mt olurken, ülkenin demir cevheri aglomerat üretimi yıllık %3,3 artışla 31,90 milyon mt oldu. 2020 yılında, ülkenin kok üretimi yıllık %3,9 düşüşle 9,67 milyon mt olurken, çelik boru üretimi ise yıllık %16,2 düşüşle 850.000 mt seviyesinde yer aldı.

15 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, Ukrayna’nın toplam 21 yüksek fırınından 17 tanesi faaliyet gösteriyordu. Buna ek olarak 16 oksijen konvertörünün 12 tanesi, 16 elektrik ark fırınından dört tanesi ve 17 sürekli döküm makinesinin hepsi faaliyet gösterir durumdaydı.