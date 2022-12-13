Ukrayna’nın çelik ve pik demir üretimi Kasım ayında daha da düştü

Salı, 13 Aralık 2022 14:52:20 (GMT+3) | İstanbul

Bu yılın Kasım ayında Ukrayna’nın çelik ve hammadde üretimi, üreticilerin Rusya’nın işgali nedeniyle üretimlerini durdurması ve saldırılar sonucu yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle daha da geriledi.

Ukrmetallurgprom’a göre, Kasım ayında Ukrayna’nın ham çelik üretimi aylık %1,6 ve yıllık %81,8 düşüşle 313.000 mt olurken, pik demir üretimi aylık %4,01 ve yıllık %80,4 düşüşle 335.000 mt seviyesinde yer aldı. Öte yandan, ülkenin haddelenmiş çelik üretimi ise aylık %23,2 ve yıllık %85,8 düşerek 222.000 mt seviyesine geriledi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, Ukraynalı üreticiler yıllık %70,1 düşüşle 5,24 milyon mt haddelenmiş çelik üretti. Ayrıca, söz konusu dönemde ülkenin pik demir ve ham çelik üretimi yıllık %68 düşüşle sırasıyla 6,14 milyon mt ve 6,16 milyon mt seviyelerinde yer aldı.